مقتل شاب خلال عرس زفاف في “واد النيل” بعنابة!

اهتز، فجر أمس، حي “واد النيل” في ولاية عنابة على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها المدعو “هشام.ح”، البالغ من العمر حوالي 28 سنة، ينحدر من منطقة “الكاليتوس” التابعة لـ “واد النيل”.

وذكرت مصادر مقربة من الحي الذي وقعت فيه الجريمة لـ “النهار”، أن الضحية كان في جلسة سمر خاص بعرس لأحد أبناء جيرانه، وفي حدود الثالثة فجرا، وقع خلاف لفظي بينه وبين أحد أبناء الحي، والذي دفع بالأخير لمناداة أفراد عائلته، والذين من بينهم الجاني الذي كان له خلاف سابق مع الضحية.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه بهذه الجريمة كان حاملا لسلاح أبيض من نوع سكين، وهي الأداة التي قام بالإعتداء بها على الضحية في أنحاء متفرقة من الجسم، خاصة الرجلين وأسفل البطن، مما خلّف نزيفا دمويا حادا لدى الضحية، حيث تطلب نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الجراحية للمستشفى الجامعي “إبن رشد”، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بذات المصلحة، ومن المرتقب أن يكشف الطبيب الشرعي في تقريره عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

وقد تدخلت على الفور قوات الدرك الوطني المختصة إقليميا لفتح تحقيق في القضية، وتوقيف بعض المشتبه فيهم المشاركين في هذا الشجار، والذين من بينهم المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر حوالي 24 سنة، وسيتم تقديمهم فور انتهاء التحقيقات الأمنية معهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا.