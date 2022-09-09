مقتل شاب ذبحاً وطعناً خلال أدائه لصلاة الجمعة!

هزت جريمة مروعة الشارع المصري أمسية اليوم الجمعة، بعدما اقدم شخص على قتل آخر ذبحا وطعنا خلال أدائه لصلاة الجمعة في المسجد.

وفي التفاصيل، فوجئ أهالي قرية ميت السودان، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بشخص من المصلين يتشاجر مع آخر خلال سماع خطبة الجمعة.

ليقدم الجاني على قتل الضحية ذبحا وطعنا، بسكين كانت بحوزته.

وحسب ما نقله موقع “الحدث”، تبين أن القاتل ويدعى صابر فرج كانت توجد خلافات بينه وبين أحد شباب القرية، ويدعى الشربيني الخواجة.

واستغل الجاني، تواجد الضحية في المسجد لأداء صلاة الجمعة وعاتبه. ليتطور العتاب لمشادة انتهت بقتل الأخير بسكين وسط دهشة المصلين.

هذا وتم نقل الضحية إلى مستشفى دكرنس العام، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط القاتل وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.