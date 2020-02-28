مقتل شاب عشريني في حادث مرور بالمحمدية في معسكر

خلف حادث مرور وقع في حدود الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس الخميس مقتل شاب كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

على مستوى الطريق الوطني رقم 4عند المخرج الشرقي لمدينة المحمدية في ولاية معسكر المؤدي لحي الصحاورية الإقليمي.

الضحية “ر.ر”28سنة كان راجلا لحظة تعرضه لدهس بسيارة على متنها شخصين،أصيب أحدهما بكسر على مستوى الكتف لحظة انحرافها واصطدامها بشجرة.

هذا وهرعت مصالح الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتولت إجلاء القتيل.

ونقل المصاب البالغ من العمر 60 سنة إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى.

قبل أن يتقرر تحويله بإشارة من الفريق الطبي المناوب إلى المستشفى الجامعي بوهران .