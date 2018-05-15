مقتل شاب على يد آخر بميلة

تعرض شاب يبلغ من العمر 31 سنة للقتل على يد شاب آخر بمنطقة “السيباري” ببلدية القرارم قوقة بشمال ولاية ميلة.

حسب ما عُلم اليوم الثلاثاء من مصالح الحماية المدنية.

وذكر ذات المصدر، بأنّ عناصر الحماية تدخلوا مساء أمس الإثنين لنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ذات البلدية.

مشيرة إلى أنّ الجثة كانت تظهر عليها جروح عميقة على مستوى الرأس.

واستنادا لبعض مواطني منطقة “السيباري”، فإن الجاني من أبناء المنطقة ومعروف أنّه مختل عقليا، وهو حاليا في حالة فرار.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات

الحادثة.