مقتل شاب على يد جاره بطعنات خنجر بمفتاح في البليدة

لم يمر على حادثة قتل شاب لصديقه بعد أن غرس خنجر في رقبة صديقه بحي بوعنقود وسط مدينة بوينان، إلا ساعات قليلة وغير بعيدا عن الحدث إلا الكيلومترات قليلة حتى اهتز سكان بلدية مفتاح الواقعة أقصى شرق ولاية البليدة على جريمة أخرى.

راح ضحيتها شاب يدعى ع. ش يبلغ من العمر 20 سنة من طرف جاره الذي يبلغ من العمر 24 سنة بطعنات على مستوى القلب فأرداه قتيلا في عين مكان يسبح في دمائه.

أين فرا هذا الأخير إلى وجهة مجهولة، وحسب ذات مصدر فإن الحادث وقع بين متخاصمين بسبب قيام الضحية بحمل سلاح أبيض ومحاولته على المارة شئ الذي اغضب هذا الأخير.

ودخل معه في مناوشات كلامية لينتهي الخلاف بجريمة قتل التي تعتبر الثالثة في ظرف 72ساعة ، من جهتها مصالح الدرك الوطني قامت بفتح تحقيق في القضية.