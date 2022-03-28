مقتل شاب في شجار بحي الكيا في المسيلة

إهتزسكان حي الكيا بولاية المسيلة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بطعنات خنجر. أين قام الجاني بتوجيه له طعنات قاتلة امام الملأ.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجريمة وقعت إثر شجار وقع بين الضحية والجاني ليتطور بعد ذلك ويقوم الجاني بتوجيه طعنات خنجر للضحية اردته قتيلابعين المكان.

وعلى إثر ذلك الجاني لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه جريمة قتل. وفي وقت قياسي تمكنت شرطة المسيلة من توقيف الجاني.

اهتزت بلدية حمام السخنة منذ قليل على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب (ك.ع) المدعو هيثم صاحب 19 ربيعا بطعنات خنجر. واصابة شقيقه (ك.خ) بجروح بليغة تم نقله على جناح السرعة الى مستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة.

وحسب مصادر النهار فإن السبب يعود الى شجار عنيف حدث بين أخ القتيل الذي كان صديق القاتل بعدما دارت بينهما مناوشات كلامية. وصلت الى ان تدخل المرحوم ( ك..ع) لتهدئة الوضع ليفاجىه الجاني بطعنات خنجر اردته قتيل.

فيما حاول شقيق المغدور به النيل من القاتل الا أنه ألحق به جروح خطيرة كادت ان تودي بحياته لولا تدخل السكان. وهروب الجاني الى وجهة مجهولة.

وحسب نفس المصدر فإن مصالح الأمن توصلت الى هوية الجاني مستنفرة كل الوحدات للامساك به. وتقديمه الى العدالة تبقى القضية للمتابعة.

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