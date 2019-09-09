مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة في شجار عنيف بعنابة

توفي، ليلة أول أمس، ثلاثيني متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها عقب شجار عنيف.

على مستوى حي دراجي رجم بحجر الديس في عنابة.

فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة مازال يرقد على إثرها بغرفة الإنعاش لاستعجالات إبن رشد لحد الساعة.

وقد ذكرت مصالح الحماية المدنية في بيان تحوز «النهار» على نسخة منه.

أنه تم تسجيل تدخل في حدود الواحدة ليلا، من أجل جريح يبلغ من العمر 29 سنة.

على مستوى حي دراجي رجم بحجر الديس، وقد تم تحويله إلى استعجالات مستشفى الحجار.

أين لفظ أنفاسه الأخيرة بذات المصلحة متأثرا بالإصابات البالغة التي تعرض لها.

ذوقد تدخل بعض زملائه في محاولة للقصاص من المشتبه به في هذه الجريمة.

والذي كان متواجدا على مستوى مصلحة الاستعجالات لذات المستشفى، أين وقعت فوضى وتخريب لبعض أجهزة وعتاد المستشفى.

قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفرقة المحتجين والإسراع بتحويل المعني مباشرة إلى استعجالات إبن رشد وسط تعزيزات أمنية مشددة،.

خاصة وأن بعض المحتجين حاولوا أيضا اقتحام استعجالات إبن رشد.

وحسبما ذكرته بعض المصادر لـ«النهار»،فإن الشجار الذي وقع بين الضحية والجاني خلف أيضا إصابة شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

يدعى «ج.ا» كان يحاول فض النزاع ومحاولة الإصلاح بين الطرفين.

إلا أنه تعرض لإصابة خطيرة على مستوى البطن تطلبت إخضاعه لعملية جراحية معقدة بغرفة الإنعاش لمستشفي إبن رشد.

من جهتها، فتحت قوات الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في هذه الجريمة التي تسببت في وفاة شخص.

فيما تعرض آخر لإصابة خطيرة،وقد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي الذي يعاني هوالآخر من إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى اليدين والرأس.