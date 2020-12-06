مقتل شاب وإصابة آخرين بعد شجار جماعي في ڤالمة

الجاني لا يزال في حالة فرار

شهدت بلدية “بن جراح” في ڤالمة، ليلة السبت إلى الأحد، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة، فيما أصيب آخران بجروح متفاوتة.

وحسب مصادر محلية من موقع الحادث، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى ساعات متأخرة من مساء يوم السبت، أين وقع شجار بين الضحايا الثلاثة والمتهم الرئيسي بالجريمة، في المكان المسمى “مشتة عين لمسان”، التي تبعد بحوالي 5 كلم عن مقر بلدية “بن جراح”.

وقد استعمل المشاركون في الشجار، منهم الجاني والضحايا، أسلحة بيضاء، مما أسفر عن مقتل الضحية الأولى، وهو الشاب “ب.ن”، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، فيما أصيب كلا من الضحيتين “ك.ا” البالغ من العمر 20 سنة و”ف.م” البالغ من العمر 22 سنة، بجروح بالغة.

وقالت مصادر “النهار” إن أحد الجريحين تم إخضاعه إلى عملية جراحية، بسبب تعقّد حالته، فيما خرج الضحية الثانية من المستشفى بعد تلقيه العلاج.

وحسب ذات المصادر، فإن الجاني لا يزال في حالة فرار، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني وفتحت تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة وتوقيف المشتبه فيه.