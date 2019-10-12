مقتل شاب وإصابة آخر بخنجر خلال شجار جماعي بعين البيضاء في أم البواقي 

باشرت، أمس، مصالح الأمن لدائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي بمعية الشرطة العلمية، تحقيقات موسعة للكشف .

عن ملابسات وحيثيات جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، ويتعلق الأمر بـ»أ.ع».

إثر تلقيه طعنة خنجر من شاب آخر يكبره سنا.

وقالت مصادر متطابقة، إن شابا آخر قد تعرض لطعنة أخرى ولا يزال تحت العناية الطبية بمستشفى زرداني صالح بعين البيضاء.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الجريمة التي اهتز لها سكان مدينة عين البيضاء.

حدثت قبل فجر يوم الجمعة بحي طريق خنشلة بذات المدينة، إثر نشوب خلافات وعراكات سابقة بين مجموعة من الشباب.

كانت آخرها مشادات عنيفة اندلعت، صبيحة أمس، لكنها كانت هذه المرة أكثر عنفا وسادتها أجواء هستيرية.

والتي انتهت بمقتل شاب ونقل آخر جريح إلى المستشفى.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية أن الجاني قد تم توقيفه وجارٍ التحقيق معه لمعرفة أسباب ودوافع ارتكابه هذه الجريمة.

كما تم توقيف شقيق المتهم الرئيسي للتحقيق معه حول هذه القضية التي تمت في ظروف غامضة.

كما تم حسب ذات المصادر حجز أداة الجريمة.