مقتل شاب واصابة 5 آخرين في حادث مرور بمنطقة سيدي خلف الله بالطريق الوطني رقم 23 بتيارت

سجل امسية اليوم بين الساعه التاسعه والعاشرة ليلا، حادث مرور بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 23 وبالضبط بالقرب من قرية سيدي خلف الله.

وادى الحادث الى وفاة شاب مسمى ب.إلياس، ينحدر من بلدية عين الذهب، فيما سجل جرح 5 اخرين 2نساء ورجلين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 69 سنة.

في وقت تدخلت المصالح المعنية لنقل الجرحى لمستشفى السوقر والتحقيق في ملابسات الحادث.