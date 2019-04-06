مقتل شاب 16 سنة رميا بالحجر في ظروف غامضة بمدينة السوقر بتيارت

علمت ” النهار ” من مصادرها، أن شابا يبلغ من العمر 16 سنة، قد تعرض الى رمي بالحجر، أردته جثة هامدة بمدينة السوقر بتيارت.

وحسب ذات المصادر، فإن الشاب المسمى – ك.م.أ- تم نقله الى مستشفى قرميط الناصر، في إنتظار تحويل جثته الى مسقط رأسه بعين الذهب.

حيث ستتم إجراءات الدفن والجنازة هناك، في وقت تبقى ملابسات هذه الحادثة غامضة.

رغم أن بعض المصادر ترجح السبب الى شجار وقع بالمخرج الغربي لمدينة السوقر.

للإشارة أن مدينة فرندة أيضا قد عرفت جريمة قبل يومين راح ضحيتها لاعب كرة قدم، ليسجل في أقل من 3 ايام جريمتي قتل بمدينتي السوقر وفرندة .