مقتل شخصين في حادثين متفرقين بسطيف

لقي شخصين من شمال سطيف حتفهما عشية اليوم الإثنين، في حادثين مميتين.

وقد توفي شاب بالغ من العمر 30 سنة في حادث دهس بآلة حفر وتسوية التربة، عندما أقدم المعني على تركيب بطايرية محرك الآلة.

وكان ذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 74 ببوفروج، مركز بلدية حمام قرقور.

أما الحادث الثاني، فقد سجل على الطريق البلدي رقم 113 ببني ملول، بلدية موكلان، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بيجو 206، أودى بحياة سائقها في عين المكان، بالغ من العمر 75 سنة.

وقد تكفلت الفرق المتدخلة للحماية المدنية لبوقاعة بنقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى السعيد عوامري بوقاعة، بعد انجاز مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها.