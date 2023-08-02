مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بإن صالح

توفي شخصين، وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث مرور على الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي إن صالح وتمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع هذا الحادث صبيحة اليوم الأربعاء على بعد 140 كلم من مدينة إن صالح باتجاه تمنراست.

وتمثل الحادث، في إنقلاب وانحراف سيارة سياحية مما تسبب في مقتل شخصين “9 و22 سنة” في عين المكان. وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمّ إجلاء جثتي الضحيتين من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إن صالح.

في حين نقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية نفسها، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد أسباب ملابسات هذا الحادث.