مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أمام محكمة بتركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مسلحين اثنين. وإصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “اليوم، في الساعة 11:46. جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان”.

وأضاف: “تم تحييد المهاجمين، امرأة ورجل. وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة”.

وفي تغريدة لاحقة، أوضح يرليكايا أن الهجوم “عمل إرهابي نفذه حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري”.