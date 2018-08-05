مقتل شخص في حادث مروري بخنشلة

هلك شخص في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية بحي طريق بغاي بالمدخل الشمالي لمدينة خنشلة، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد.

وأشار ذات المصدر، بأن الحادث الذي وقع في حدود الساعة التاسعة و النصف من ليلة السبت إلى الأحد،

أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وهو سائق الدراجة النارية تم إسعافه في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية

و نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى أحمد بن بلة

و أضاف المصدر، أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمسشتفى متأثرة بجروحها البليغة