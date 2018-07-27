مقتل شخص في حريق بكاليفورنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حريق غابات في شمال كاليفورنيا.

أجبر السكان على الفرار بعد أن التهمت نيرانه المنازل والمؤسسات التجارية، وتسببت في انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن سائق جرافة لقي حتفه في حريق كار فاير الذي تشهده مقاطعة شاستا.

مضيفة أن حجم الحريق تضاعف خلال اليومين الماضيين لثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل.

وأفادت مصادر اعلامية أن النيران تجاوزت نهر سكرامنتو وتهدد الآن مئات المنازل على المشارف الغربية لمدينة ردينج.

وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

ان الحريق يتحرك بسرعة كبيرة وتجري جهات إنفاذ القانون عمليات الإجلاء بأسرع ما يمكن، لحقت بعض الإصابات بالمدنيين وبرجال الإطفاء.

وقالت مدينة ردينج على موقعها إنه تم الإبلاغ عن انقطاعات للكهرباء، مضيفة أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن شمال المدينة.