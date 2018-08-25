مقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار قرب مدرسة بكاليفورنيا

قتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار قرب مدرسة في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية في بيان اليوم السبت، انه تم إلقاء القبض على شخصين بعد إطلاق النار.

بينما تبحث السلطات عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالحادثة.

وقررت سلطات الولاية غلق المدرسة دون أن يصاب أحد بداخلها، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب إطلاق النار.

يذكر أنّ أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في إطلاق نار بالمقر الرئيسي لموقع يوتيوب في ولاية كاليفورنيا خلال شهر أفريل الماضي.

قبل أن تقتل منفذة العملية نفسها .