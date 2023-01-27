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أخبار الجزائر

مقتل شخص وإصابة 2 آخرين إثر إنحراف سيارة في سطيف

بقلم نادية بن طاهر
مقتل شخص وإصابة 2 آخرين إثر إنحراف سيارة في سطيف
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لقي شخص حتفه، وأصيب 2 آخرين، إثر انحراف وإنقلاب سيارة سياحية فجر اليوم الجمعة في سطيف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

ووقع الحادث فجر اليوم بالمكان المسمى الطريق البلدي رقم 581 بنواحي تيملوكة ببلدية عين آرنات.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر، يبلغ من العمر 40 سنة، واصابة اثنين آخرين.

هذا وتم تقديم الإسعافات الأولية للجريحين ونقلهما إلى المستشفى.

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