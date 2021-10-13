مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرون، في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بالقرب من دوار السلاطنة بدائرة وادي التليلات في وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث مساء اليوم، وتمثل في تصادم بين سيارتين.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية، إلى عين المكان أين تم تسجيل وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 28 سنة متوفي في عين المكان، تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.

كما تم تسجيل 3 جرحى “كلهم من جنس ذكر”، تتراوح أعمارهم من 28 إلى 50 سنة، يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

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