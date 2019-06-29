مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بسعيدة

هلك شخص و أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم السبت، في سعيدة.

وحسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية، لـ”واج”، الحادث وقع على اثر انحراف سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 7، الرابط بين بلديتي أولاد خالد وعين السلطان.

حيث اصطدمت السيارة، بشجرة، ما تسبب في مقتل شخص بعين المكان، وإصابة 4 آخرين مرافقين له بجروح متفاوتة الخطورة.

وقام عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لسعيدة، بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة.

ثم تم نقلهم إلى الإستعجالات الصحية بمستشفى أحمد مدغري، بمدينة سعيدة.

في حين تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 28 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى، حسب ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا، لمعرفة أسباب الحادث.