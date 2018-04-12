مقتل شخص وجرح 4 آخرين في إنقلاب سيارة بالجلفة

لقي مساء اليوم شخص مصرعه واصيب اربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بسيدي بايزيد في الجلفة.

في حادث مرور وقع بالطريق الولائي 146 وبالضبط بالمنطقة المسماة سد أم الدروع.

ونتج الحادث إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع ” اكسنت”، تحمل ترقيم ولاية الجلفة.

إذ خلف وفاة “ح. عبد القادر” صاحب الـ 52 سنة وإصابة 4 اشخاص اخرين.

تتراوح اعمارهم ما بين 29 سنة و 69 سنة بجروح مختلفة .

وقد سارع اعوان الحماية المدنية إلى إسعاف الجرحى، فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى احمد بوقرة بحاسي بحبح.

وذلك حسب بيان صادر عن خلية الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجلفة.