مقتل شخص و4 آخرون في الإنعاش بسبب لدغات النحل

قُتل شخص واحد، ويتواجد أربعة آخرون في الإنعاش، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر أربع سنوات. وتسعة آخرون في حالة طوارئ نسبية.

بعد مغادرتهم لزيارة جزيرة لا مير في غيانا، تعرضت مجموعة مكونة من 34 سائحًا لهجوم يوم الثلاثاء. من قبل سرب من النحل القاتل أثناء الاستحمام. وفقًا لما ذكرته صحيفة غيان لا بريميير. حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا متأثرة بلدغات في مكان الحادث.

وتوجهت خدمات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث بقارب ومروحية من قوات الدرك.

في المجمل، هناك أربعة أشخاص في حالة طوارئ مطلقة، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر أربع سنوات. وتسعة آخرين في حالة طوارئ نسبية.

وفي مواجهة هذا التدفق المتزامن للمرضى، أطلق مركز مستشفى كايين (CHC) خطة بعد ظهر نفس اليوم.

وبالتالي فإن الهدف هو التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة وتحديد أولويات الوافدين إلى غرف الطوارئ المختلفة.

النحل القاتل، ويسمى أيضًا النحل الأفريقي، يولد من تهجين بين أنواع مختلفة. يعتبر هذا النحل الهجين أكثر عدوانية.