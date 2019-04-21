مقتل شرطية داخل شقتها في ظروف غامضة بسكيكدة

تعرضت ليلة السبت إلى الأحد، شرطية تعمل بالأمن العمومي بأمن ولاية سكيكدة، إلى اعتداء بسلاح أبيض المتمثل في سكين تسبب في وفاتها.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الأمر يتعلق بعون الشرطة ( شمس الغزلان محمد تيش تيش ) البالغة من العمر 29 سنة.

والتي وجدت في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم داخل منزلها بحي 36 مسكن عمارة 3 رقم 1 واحد الوحش بأعالي مدينة سكيكدة، غارقة في دمائها وعليها ٱثار طعنات بآلة حادة الارجح أنها سكين على مستوى الصدر.

وقد تّم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى القديم من قبل أعوان الحماية المدنية

فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.