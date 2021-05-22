مقتل شرطي بطلق ناري في ظروف غامضة بقسنطينة

فتح تحقيقات أمنية لمعرفة ملابسات ما حدث

أطلقت مصالح الأمن في قسنطينة، مساء أول أمس، تحريات معمقة حول ملابسات وفاة شرطي بعيار ناري من مسدسه في ظروف غامضة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تحقيقات مصالح الأمن، جاءت في أعقاب تلقي بلاغ عن مقتل شخص بطلق ناري، ويتعلق الأمر – حسب مصادر “النهار” – بشرطي يدعى “و.ب”، يحمل رتبة ملازم أول، أصيب بطلق ناري، مما تطلب التدخل في عين المكان.

وأوضحت المصادر بأن الشرطي الضحية الذي يعمل في مطار “محمد بوضياف” الدولي، تم العثور عليه جثة هامدة في موقع الحادث.

وفي حين لم تتح أي معلومات رسمية حول ملابسات الوفاة بسبب سرية التحقيق، فإن الفرضيات تتراوح بين حادث عمل وإصابة المعني بعيار ناري أثناء قيامه بتنظيف السلاح الفردي الخاص به، في حين، تشير معطيات أخرى، إلى احتمال قيام الضحية بوضع حد لحياته.

ومن شأن التحقيقات تحديد ظروف وملابسات الحادث والتوصل إلى أسباب ما حدث، وفي هذا الإطار، تم إخضاع جثة الضحية للتشريح بمصلحة الطب الشرعي، بالموازاة مع التحقيقات المفتوحة.

جدير بالذكر أن الفقيد ووري الثرى في مقبرة “زواغي سليمان” بعد صلاة العصر من يوم أمس، وسط جمع من زملائه وأقاربه.