مقتل شرطي في انقلاب مركبته بفرناكة في مستغانم

ينتسب لأمن دائرة المحمدية

لقي في حدود الساعة الخامسة و 45 دقيقة شرطي مصرعه في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 17 أ عند المنعرج الخطير بمنطقة اللوزة بإقليم بلدية فرناكة في ولاية مستغانم.

الضحية د.م في الخمسينيات من العمر و الذي ينتسب لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر والمقيم فيها .

كان على متن سيارته بمعية زوجته و طفلهما و التي انحرفت به قبل انقلابها .

وقد سارعت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالمقطع إلى انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى.

أين لفظ الشرطي أنفاسه الأخيرة بينما تم إخضاع السيدة وطفلها للمتابعة الصحية تزامنا مع فتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية .