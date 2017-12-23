مقتل شيخ جزائري طعنا بالخنجر على مستوى الرقبة بفرنسا

قتل شيخ جزائري في السبعين من العمر، مقيم بملجأ للعمال المهاجرين بمدينة ايفلينس الفرنسية، على يد جاره البالغ من العمر 80 سنة.

وكان الضحية 71 عاما يعيش في نفس ملجأ العمال المهاجرين مع الجاني، والذي تم إعتقاله بعد ساعات قليلة من إرتكاب جريمته.

وحسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية فإنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما قتل جاره البالغ من العمر 71 عاما.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عناصر الحماية المدنية الفرنسية، توجهت غلى مقر سكن الضحية بعد عدم رده على الهاتف

أين وجدوه جثة هامدة عارق في دمائه بعد تلقيه طعنة خنجر على مستوى الرقبة وفور تبليع الشرطة تمكنت على الفور من توقيف الجاني.

وذلك بعد تحقيقات أولية من جيران الضحية، حيث تبين أن له خلاف مع الجاني، والذي كان هو دافع الجريمة.

وكان الجاني قد أصيب أثناء إرتكابه لجريمته،حيث تنقل إلى المستشفى بالمدينة، أين ضبطته الشرطة، وسيتم تحويله للسجن فور مغادرته للمستشفى.