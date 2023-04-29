مقتل شيخ على يد صهره في حي كشيدة بباتنة 

إهتز حي كشيدة “لافيراي” بولاية باتنة اليوم على وقع جريمة راح ضحيتها شيخ بعد تلقيه طعنات خنجر على يد زوج إبنته .

وحسب ماتم تداوله الضحية والمدعو “م-ز “والبالغ من العمر 65 سنة تلقى طعنات خنجر على مستوى الصدر .

وأضاف ذات المصادر ان الضحية توفي بالمستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بولاية باتنة. ولحد الان لم يعرف أسباب ودوافع الجريمة.

وفور سماع الخبر طوقت مصالح الامن مكان وقوع الجريمة من اجل توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية.