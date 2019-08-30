مقتل شيخ و جرح آخر بعد أن صدمته دراجة نارية بحاسي بحبح في الجلفة

توفي، صباح اليوم السبت، شيخ في الـ 75 سنة من عمره، في حادث مرور ببلدية حاسي بحبح، بعد أن صدمته دراجة نارية من نوع “جيفاتي 125”.

تفاصيل الحادث المأساوي، استنادا إلى ما نقله شهود عيان لـ “النهار أون لاين”، تمثل الحادث المروري في شيخ صدمته دراجة نارية بحي 250 سكن بالقرب من الفرع البلدي لحي القندوز المتواجد على مستوى طريق بلدية حاسي العشّ.

وتوفي الشيخ السبعيني بعين المكان، أما سائق الدراجة، الذي يبلغ من العمر 31 سنة، تعرّض لجروح متعددة ومتفاوتة الخطورة في أماكن مختلفة من الجسم، استدعت نقله لمصلحة الإستعجالات الطبية بحاسي بحبح، أين يتواجد بغرفة العمليات بعد أن دخل في غيبوبة.

و قد تمّ تحويل جثة الشيخ إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية، بحاسي بحبح، من جهتها المصالح الأمنية إقليميا، فتحت تحقيقا معمّقا، في الحادثة لمعرفة ملابساتها والأسباب المؤدية لها، حيث لا تزال غامضة إلى حد كتابة هذه الأسطر.