مقتل صحفي أمريكي في أوكرانيا

لقي صحفي أمريكي حتفه، وأصيب آخر بجروح، في إطلاق نار، اليوم الأحد، في ضاحية إربين، شمال غرب كييف.

ووفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”، فإن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه.

وشاهد مراسلو الوكالة في إربين جثة الضحية. كما أصيب أوكراني كان في ذات السيارة مع الأميركيَّين بجروح.

وحمل مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية مسؤولية إطلاق النار، لكن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد.

وسمع مراسلو “فرانس برس” أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة ومدفعية في المكان.

وفي التفاصيل، تعرضت السيارة التي تقل الصحفيين لإطلاق نار، حيث كان في داخلها صحفيين اثنين وشخص أوكراني.

وأصيب الأوكراني والصحفي بجروح وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وأما الآخر فأصيب في رقبته وتوفي على الفور.

وحسب الوثائق التي عثر عليها بحوزة الصحفي الأميركي الذي قتل، فهو مصوّر أفلام وثائقية من نيويورك يبلغ من العمر 50 عاما ويدعى برنت رينو.

وكانت بطاقة تعريف صادرة عن “نيويورك تايمز” من بين الوثائق.، وهو أمر أدى إلى انتشار معلومات تفيد بأنه يعمل لصالح الصحيفة. لكن الصحيفة الأميركية أكدت بأنه لم يكن يعمل لديها عندما قتل.

وجاء في بيان نشره نائب مدير تحرير الصحيفة كليف ليفي أن “برنت كان مصورا موهوبا ومخرجا تعاون مع نيويورك تايمز على مدى سنوات”.

وأضاف البيان: “رغم أنه تعاون معنا في الماضي، لم يكن لدى مقتله في مهمة أوكلت إليه من أي أقسام الصحيفة في أوكرانيا”.

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