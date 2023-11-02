مقتل ضابط صهيوني برتبة مقدم خلال معارك غزة

كشفت هيئة البث الاسرائيلية عن مقتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصورة في تغريدة له على منصة “x”، متسائلا ” هل قُتل هذا الضابط وحده.ولم يقتل ولم يصب أحد من الجنود معه؟ ننتظر الناطق الكذوب لجيش الاحتلال يفسر؟والأفضل ننتظر أبو عبيدة فعنده الخبر اليقين..المؤكد أن جيش الاحتلال غرق في مستنقع غزة”

يأتي هذا في الوقت الذي حذّرت فيه تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة. وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأيّدتا عقد مؤتمر دولي أو إقليمي في أسرع وقت ممكن للخروج من الوضع الراهن.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقب مباحثاتهما في أنقرة. “لا نريد أن يتحول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في غزة حرباً تطال دول المنطقة. وندعو الأطراف الفاعلة إلى تشجيع السلام الدائم”.

وانتقد فيدان موقف الاتحاد الأوروبي قائلاً: إنه لا يريد سماع عبارة “وقف إطلاق النار في غزة”. مؤكداً أنه “لا يمكن تبني معيار خاص لأوكرانيا ومعيار آخر لفلسطين، وإذا كنا نريد عالماً عادلاً، فعلينا أن نتصرف بشكل مبدئي ومتسق”.