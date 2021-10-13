مقتل ضابط فرنسي بارز في مالي

أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، مقتل المشير “أدريان كويلين” في حادث وقع خلال مشاركته في عملية برخان بمالي.

وحسب بيان لذات الهيئة، كان أدريان كويلين”29 عامًا” يؤدي واجباته في العمليات اللوجستية والميكانيكية لقوة برخان في تمبكتو.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث وقع على منصة الصحراء في تمبكتو عندما كان الضابط الفرنسي ينفذ عملية صيانة لشاحنة ولقد أصيب بجروح خطيرة، بسبب إمالة كابينة هذه الشاحنة أثناء عمله على محرك السيارة.

وأشار البيان، إلى أنه وعلى الرغم من الدعم الفوري من قبل خدمات الطوارئ، لم يكن من الممكن إنعاش الضابط، ليتوفى متأثراً بجراحه.

هذا وقد تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذه الحادثة.

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