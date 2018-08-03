مقتل طفل على يد والده عن طريق الخطأ بباتنة

شهدت ليلة أمس الخميس، قرية المعذر التابعة لدائرة الجزار جنوب ولاية باتنة حادثا مأساويا راح ضحيته طفل لم يتجاوز 4سنوات من عمره.

الطفل “عبد الكريم.ب” تعرض عن طريق الخطأ لطلق ناري داخل منزله العائلي من طرف والده، ليتم تحويل الضحية على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات الجزار.

ومن هذه الأخيرة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى محمد بوضياف بريكة.

وعقب هذا الحادث الذي هز سكان دائرة الجزار ككل فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف الخيثيات الحقيقية لما حدث الليلة الماضية.

وحسب المعطيات التي تحوز عليها “النهار” فإن السبب يرجع إلى قيام الوالد بمحاربة كلب ضال بالقرب من منزله بإستعمال بندقية صيد مرخصة غير أن شظايا الطلق الناري إخترقت جسم الطفل و أردته قتيلا في عين المكان.