مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة

لا يزال الأطفال أبرز ضحايا عدوان الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ60 على التوالي.

وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، “إن طفلا واحدا يقتل في المتوسط كل 10 دقائق في غزة جراء هجمات مكثفة من قبل جيش الإحتلال منذ 7 أكتوبر.

وأضاف بيبركورن “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، ولذلك نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

للإشارة، يواصل جيش الإحتلال الصهيوني في اليوم الـ60 من الحرب على غزة، هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي المقابل، نصبت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة كمائن للقوات الخاصة الصهيونية وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية بقذائف “الياسين 105”.