مقتل طفل وإصابة 5 أخرين في انفجار لغم تقليدي في البويرة

انفجرت مساء اليوم السبت، قنبلة تقليدية الصنع في تامزيابت بلدية أحنيف ولاية البويرة،

حيث تم تسجيل حالة وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجرح 5 أطفال أخرين لا يتجاوزون 13 سنة، 4 منهم في حالة خطيرة و تحويل اثنين منهم الى مستشفى تيزي وزو.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة امشدالة لاجل انفجار قنبلة تقليديةلاسعاف الضحايا

أسماء الضحايا:

– المتوفى: ح.ب 12سنة له الرجل الايمن مبتورة توفى بالمستشفى

-الضحية 2 : س.ع 10سنوات له الرجل الأيمن مبتورة وأصابع الرجل اليسرى مبتورة تم نقلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفى امشدابة

-الضحية3 : س.ع 10سنوات له الرجلين مبتورة

-الضحية 4 : س.ع 16سنة له جرح عميق في الرجل اليسرى

-الضحية 5 : ح.خ 11سنة له جرح خفيف في الرجل اليسرى

–الضحية 6 : ح.ف 12سنة له جرح خفيف في الرجل الايسر

وتم نقلهم من طرف- خواص الى مستشفى امشدالة

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.

للعلم أن المنطقة معروفة بانتشار الالغام التقليدية من مخلفات العشرية السوداء،

حيث تعرض شاب شهر رمضان الفارط لانفجار لغم تقليدي أدى إلى بتر الجزء السفلي لرجله اليسرى.