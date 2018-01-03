مقتل طيارين اثنين بعد سقوط مروحية روسية في سوريا

سقطت مروحية عسكرية روسية من طراز “إم.آي-24” في سوريا، بسبب عطل فني، ما أدى إلى مقتل طيارين اثنين

حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن المروحية لم تتعرض لأي إطلاق نار ولم يتسبب أي عامل خارجي في سقوطها.

وأكدت الوزارة، أن سبب تحطم المروحية هو خلل فني أثناء التحليق وأن المروحية سقطت على بعد 15 كلم من مطار حماة.

وأضاف المصدر، أن الطيارين لقيا حتفهما وأصيب شخص آخر من طاقم المروحية

تم إجلاؤه ونقله إلى مطار حميم، أين تلقى الإسعافات اللازمة.