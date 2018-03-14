مقتل عريس بطعنات خنجر في شارع دبي بالعلمة!

وقعت، منتصف نهار أمس الثلاثاء، جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب ينحدر من حي هواري بومدين، بعد تعرضه لاعتداء بواسطة خنجر بشارع دبي في العلمة.
وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية هو صاحب “باركينغ” بالشارع التجاري دبي يدعى “عزوز.ب” ويبلغ من العمر 35 سنة، والذي تعرض لطعنات خنجر تسببت في إصابته بجروح خطيرة أدت إلى مفارقته الحياة، أين تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان وقامت بنقله نحو المستشفى، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول الحادثة التي خلفت صدمة في مدينة العلمة، خاصة أن الضحية يستعد لحفل زفافه الذي سيقام الأسبوع القادم، في الوقت الذي طالب الجميع بوضع حد لارتفاع نسبة الجريمة التي يروح ضحيتها الأبرياء في كل مرة.
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