مقتل عشريني بطلقة نارية وإصابة زميله في تيزي وزو

أخبار الجزائر
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مقتل عشريني بطلقة نارية وإصابة زميله في تيزي وزو
بقلم صفية إيبارودان

أغتيل ليلة أمس شاب في العشرينات بطلقة نارية وإصابة شخص كان برفقته بقرية بونوح التابعة لدائرة بوغني ولاية تيزي وزو.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن حيثيات القضية تعود إلى أن هذين الشخصين كانا على متن مركبة مركونة بمنطقة  ثالا ويليلي.

وأضافت أن شخصا توقف أمام المركبة وأطلق النار على السائق الشاب (ب،س) على مستوى رقبته لينفض أنفاسه مباشرة.

وخرجت بعدها الرصاصة لتصيب صديقه في كتفه ليفر الجاني بمركبته إلى وجهة مجهولة تاركا وراءه غموض في أسباب ارتكابه الجريمة.

من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لمعرفة حيثيات الجريمة وهوية مرتكبها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715066

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