مقتل عشريني بعد الإعتداء عليه بسلاح أبيض بقسنطينة

لقي شاب يبلغ من العمر 27 سنة حتفه بعدما تم الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين.

وحسب مصادر “للنهار” فان الجريمة وقعت بغابة شطابة التابعة اداريا لبلدية عين السمارة ، أين تم العثور على الشاب مقتولا.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيق لا يزال متواصلا من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد ملابسات وأسباب الجريمة الشنعاء.