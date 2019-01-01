مقتل عشريني طعنا بالسكين بعنابة

إستقبل سكان 400 مسكن ببلدية برحال أول أيام السنة الميلادية، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 سنة.

حيث تعرض الشاب لطعن بالسكين حادة على مستوى الفخذ أردته قتيلا يسبح في بركة من الدماء بعد أن سبّبت له الطعنة نزيفا حادا .

و حسب شهود عيان، فإن جريمة القتل وقعت فجر اليوم، بعد شجار نشب بين مجموعة شباب من نفس الحي.

لينتهي الشجار بتبادل الضرب استعمل فيه الأسلحة البيضاء، و هو ما أدى إلى مقتل الضحية قبل أن يلوذ الجميع بالفرار .

من جهتها مصالح أمن دائرة برحال، فتحت تحقيقا في الحادث والبحث عن المتورطين في جريمة القتل.