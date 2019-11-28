مقتل عشريني في شجار والدرك يوقف 11 شخصا شاركوا فيه بعنابة

استيقظ، فجر أمس، سكان ولاية عنابة على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في عقده الثاني من العمر.

حيث عثر عليه ميتا على مستوى حي «طوش» الواقع بكورنيش الولاية.

جراء تعرضه لإصابة خطيرة بواسطة سلاح أبيض محظور في أنحاء متفرقة من الجسم.

وقد ذكر شهود عيان أن الضحية كان في شجار عنيف شارك فيه حوالي 11 شخصا.

أغلبهم شباب ينحدرون من بلديات عنابة والبوني وسيدي عمار.

وقد استعملت في هذا الشجار الذي وقع، في حدود الثانية والنصف ليلا، مختلف الأسلحة البيضاء المحظورة والسيوف.

مما تسبب في إصابة الضحية المدعو «إلياس» ووفاته بعين المكان.

مما تطلب تحويله من طرف بعض من أصدقائه على جناح السرعة إلى استعجالات المستشفى الجامعي ابن رشد.

ليتبين بأنه متوفى في عين المكان، وسيكشف تقرير الطبيب الشرعي على مستوى ذات المستشفى الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وفاته.

فيما تدخلت على الفور قوات الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية بالسانكلو.

وأوقفت 11 شخصا مشتبها بهم في هذه الجريمة الشنعاء أو المشاركة فيها.

ويجرى التحقيق معهم وفق الأطر والإجراءات القانونية اللازمة تحضيرا.

لتقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا على مستوى محكمة عنابة.

لاستكمال التحقيق القضائي معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.