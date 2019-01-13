مقتل عشريني وإصابة 3 آخرين في حادث سير بأم البواقي

هلك شخص و جرح ثلاثة آخرون، اليوم الأحد، في حادث مروري ببلدية مسكيانة ولاية أم البواقي، حسب بيان للحماية المدنية.

وتمثل الحادث في إنحراف ثم إنقلاب مركبة على الطريق الولائي رقم 4 الرابط بين بلديتي مسكيانة و البلالة بولاية أم البواقي.

و أوضح ذات المصدر، أن الحادث وقع بالمكان المسمى مشتة مليانة في حدود الساعة التاسعة صباحا

مخلفا وفاة شاب “29 سنة”، و تعرض ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 26 و 86 سنة لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل الشخص المتوفى و المصابات الثلاث من قبل عناصر الوحدة الثانوية لدائرة مسكيانة إلى مستشفى محمد بوحفص بذات المدينة.

فيما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في هذا الحادث لكشف أسباب وقوعه.