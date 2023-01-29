مقتل غواص في هجوم عنيف لسمكة قرش

هاجم قرش أبيض ضخم يبلغ طوله 6 أمتار، الغطاس مانويل لوبيز، عندما كان يغوص تحت الماء، بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك.

ولم يكن لدى لوبيز خزان هواء، وكان يتنفس فوق الماء أثناء غوصه. قبل أن يتعرض لهجوم عنيف لسمكة قرش، حيث مزق الحيوان المفترس رأسه وكتفيه.

وقال أحد المسؤولين إنه قد تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة ومعظمهم لم يخرج منذ عدة أيام.

إلا أن لوبيز تجاهل التحذيرات لأنه كان بحاجة إلى جني الأموال من جمع المحار، فالنقص في المأكولات البحرية أدى إلى ارتفاع الطلب.

ويمكن للقرش عند الهجوم أن يسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلاً في الساعة مسترشداً بحاسة شم قوية للغاية.