مقتل فتاة دهسا وفرار صاحب المركبة بتيارت
تم ليلة أوّل أمس العثور على شابة تبلغ من العمر 21 سنة مرمية جثة هامدة على قارعة الطريق الولائي رقم 2 بولاية تيارت.
الرابط بين بلديتي عي الذهب ومدريسة حيث تدخلت مصالح الدرك الوطني التي عاينت الحادثة وفتحت تحقيقا معمقا.
حيث تبين من خلال المعاينة أن الفتاة تعرضت لحادث دهس من طرف مجهول فر هاربا حيث لازالت التحقيقات جارية.
للكشف عن المتورط في قضية مقتل فتاة على قارعة الطريق.
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تم ليلة أوّل أمس العثور على شابة تبلغ من العمر 21 سنة مرمية جثة هامدة على قارعة الطريق الولائي رقم 2 بولاية تيارت.
الرابط بين بلديتي…
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