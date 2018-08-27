مقتل فلسطينيين اثنين رميا بالرصاص بالضفة الغربية

لقي فلسطينيان مصرعهما اليوم الاثنين، رميا بالرصاص على أيدي مجهولين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ” رجلا وزوجته من سكان محافظة الخليل.

قتلا فجر اليوم بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين”.

ونقلت وكالة “وافا”عن محافظ جنين إبراهيم رمضان، قوله في تصريح صحفي، إن المواطن عز حروب “53 عاما” وزوجته أروى “35 عاما”، من بلدة دورا في الخليل.

قتلا رميا بالرصاص في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، من قبل مجهولين ولاذوا بالفرار” .

مشيرا إلى أن “طفليهما اللذين كانا بنفس الشقة لم يصابا خلال هذا الحادث”.

وأضافت الوكالة أن المحافظ الذي استنكر هذا العمل “الإجرامي”، أكد أن” الأجهزة الأمنية ستعمل على إلقاء القبض على المجرمين.