مقتل فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وحسب بيان للوزارة، وصلت 3 إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي منها اثنان بحالة خطيرة.

والشاب الذي قتل في محيط قبر يوسف شرق نابلس يدعى بدر سامي المصري “19 عاما”، حيث أصيب بصدره.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، سجلت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

حيث إقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من عدة محاور باتجاه شارع عمان. لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت الشارع بالسواتر الترابية.