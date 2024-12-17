مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسية بتفجير في موسكو

لقي مسؤول كبير في الجيش الروسي مصرعه إلى جانب نائبه جراء انفجار وقع صباح الثلاثاء قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو.

ووفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مخبأة في دراجة سكوتر متوقفة عند مدخل أحد المباني السكنية في شارع ريازانسكي بالعاصمة الروسية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانفجار أسفر عن مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ونائبه.

وأشار البيان إلى أنه تجري إجراءات تحقيق وبحث عملياتي بهدف تحديد كافة ملابسات الجريمة. مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

وتحدثت تقارير عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى حوالي الساعة السادسة صباحا.