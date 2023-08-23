مقتل قائد قوات فاغنر  إثر تحطم طائرة خاصة 

لقي قائد قوات “فاغنر” يفغيني بريغوجين مصرعه، في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

وذلك حسب ما نقله موقع روسيا اليوم، نقلا عن هيئة الطيران المدني الروسية، كما قتل معه 9 أشخاص آخرين.

وأضاف ذات المصدر، أن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير” تحطمت في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.

وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية ان يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وقال البيان: “كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم.

وكان اخر ظهور لقائد قوات فاغنر قبل يومين فقط، اين ظهر في فيديو مسجل بأحدى الدول الإفريقية.