مقتل قاصر بطلق ناري من سلاح أخيه في حفل زفاف شقيقتهما بجيجل

اهتز، عشية أمس، سكان قرية اينان التابعة إقليميا لبلدية أولاد يحي خدروش بولاية جيجل، لوقوع حادثة مؤلمة إثر وفاة شاب لا يتعدى عمره 17 سنة.

يدرس بالثانوي بعد تعرض لطلقة نارية طائشة خرجة فجأة من سلاح أخيه الأكبر «مسدس»، والذي يعمل في

سلك الأمن بولاية ميلة، وحسب مصادر «النهار»، فإن الحادثة المؤسفة وقعت أثناء حفل زفاف أخت الضحية

والجاني، والتي تحولت أجواء الفرح إلى حزن كبير. هذا، وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى «بشير منتوري» بالميلية.

في حين شرعت فيه المصالح الأمنية فتح تحقيق معمق حول أسباب الحادثة.