مقتل قاصر جزائري رميا بالرصاص في فرنسا

لقي قاصر جزائري مصرعه، المدعو أيمن، أمس الجمعة، رميا بالرصاص في بوندي بفرنسا.

وحسب قناة BFMTV فإن الضحية يبلغ من العمر 15 عاما، قتل بالرصاص يوم الجمعة في بوندي، سين سان دينيس.

وحسب ذات المصدر، فقد تم استهداف الضحية، من قبل شخصين فروا على دراجة نارية.

وأشارت أن الضحية كان بأحد المنازل في بلدة بوندي مع عدة شبان آخرين، عندما أصيب في صدره.

وقد تم اعتقال شخصين هذا السبت، حسبما صرح مكتب المدعي العام في بوبيني لـ BFMTV.

وحسب مصدر قضائي فرنسي، فإنهما يبلغان 19 و27 سنة ، تم نقلهما إلى مركز الشرطة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وقد تم تحديد هوية المشتبه بهم من قبل الشرطة القضائية في سين سان دوني، بحسب المصدر نفسه.