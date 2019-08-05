مقتل قاصر طعنا من طرف صديقه بقالمة

اهتز عشية اليوم، سكان قرية باسطي، بلدية وادي فراغة، شرق قالمة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 16 سنة، ينحدر من بلدية بوحشانة جنوب قالمة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقعت الحادثة على مقربة من حقل لجني الطماطم، أين قام صديق الضحية بطعنه، على مستوى الرقبة، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه بعين المكان.

وقد تم نقل الضحية من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوشقوف، بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، بعد المعاينة الأولية لمكان الجريمة.